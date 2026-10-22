Во Франции впервые подтвердили заражение человека вирусом Шамонда

Во Франции зафиксирован первый в мире подтвержденный случай заражения человека вирусом Шамонда, который ранее выявлялся преимущественно у животных.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), передает "Европейская правда".

Отмечается, что у инфицированного мужчины были серьезные сопутствующие заболевания и ослабленный иммунитет. В настоящее время специалисты выясняют, мог ли вирус стать причиной его смерти или способствовать ей, а также устанавливают возможные пути заражения.

Вирус Шамонда относится к роду буньявирусов и передается через укусы зараженных мошек. Ранее его обнаруживали у сельскохозяйственных животных за пределами Европы, а этим летом впервые зафиксировали среди скота на европейском континенте.

По данным Австрийского агентства по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов, у крупного рогатого скота, овец и коз вирус может вызывать диарею, потерю аппетита, снижение надоев молока, а также выкидыши и врожденные аномалии у потомства.

Кроме того, в Швейцарии и Германии генетический материал вируса обнаруживали в мозге лошадей, умерших после появления неврологических симптомов.

Ранее сообщалось, что вирус Западного Нила распространяется по территории Европейского Союза с рекордной скоростью и достигает новых регионов континента.

В сентябре сообщалось о том, что в районе аэропорта немецкого Франкфурта умер третий человек, инфицированный малярией.