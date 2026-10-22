У Польщі у 28 містах проходять протести за право на аборт
Новини — Четвер, 22 жовтня 2026, 20:35 —
У Польщі в четвер, 22 жовтня, у Варшаві та ще 27 містах відбулися жіночі протести: учасниці акцій вимагають від влади виконати передвиборчі обіцянки та розширити доступ до переривання вагітності.
Про це повідомляє Onet, передає "Європейська правда".
У столиці протестувальники зібралися біля будівлі Сейму з плакатами та червоними картками. Серед гасел на транспарантах були "Заборона абортів вбиває жінок", "Жіноче пекло триває" та "Справжні чоловіки не бояться рівності".
Організатори акцій заявили, що ухвалені парламентом рішення не відповідають їхнім вимогам.
Вони вимагають легалізувати аборти до 12-го тижня вагітності, скасувати кримінальну відповідальність за їх проведення та забезпечити вільний доступ до препаратів екстреної контрацепції.
Також організатори закликають уряд гарантувати доступність процедури в лікарнях, які працюють у межах Національного фонду охорони здоров'я Польщі, без відмов із посиланням на так зване застереження совісті.
"Те, за що проголосували, – для нас лише мізер! Це не те, про що ми домовлялися, шановна коаліція! Це не були ваші передвиборчі обіцянки!", – заявила одна з організаторок акції.
Протестувальники відреагували на її слова скандуванням: "Ганьба! Ганьба!"
Під час акції у Варшаві також зібралися противники абортів. Між двома групами виникла гостра суперечка, для врегулювання якої знадобилося втручання поліції.
Правоохоронці утворили кордон навколо контрдемонстрантів.
Нагадаємо, у вівторок, 20 жовтня, Сейм ухвалив поправки до Кримінального кодексу, які передбачають часткову декриміналізацію абортів за згодою жінки та за сприяння у проведенні аборту у разі тяжкої вади плоду.
Втім, у канцелярії президента Кароля Навроцького натякнули, що той, ймовірно, накладе вето на ухвалені поправки.