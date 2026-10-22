У Польщі у 28 містах проходять протести за право на аборт

У Польщі в четвер, 22 жовтня, у Варшаві та ще 27 містах відбулися жіночі протести: учасниці акцій вимагають від влади виконати передвиборчі обіцянки та розширити доступ до переривання вагітності.

Про це повідомляє Onet, передає "Європейська правда".

У столиці протестувальники зібралися біля будівлі Сейму з плакатами та червоними картками. Серед гасел на транспарантах були "Заборона абортів вбиває жінок", "Жіноче пекло триває" та "Справжні чоловіки не бояться рівності".

Фото: Onet

Організатори акцій заявили, що ухвалені парламентом рішення не відповідають їхнім вимогам.

Вони вимагають легалізувати аборти до 12-го тижня вагітності, скасувати кримінальну відповідальність за їх проведення та забезпечити вільний доступ до препаратів екстреної контрацепції.

Також організатори закликають уряд гарантувати доступність процедури в лікарнях, які працюють у межах Національного фонду охорони здоров'я Польщі, без відмов із посиланням на так зване застереження совісті.

"Те, за що проголосували, – для нас лише мізер! Це не те, про що ми домовлялися, шановна коаліція! Це не були ваші передвиборчі обіцянки!", – заявила одна з організаторок акції.

Протестувальники відреагували на її слова скандуванням: "Ганьба! Ганьба!"

Фото: Onet

Під час акції у Варшаві також зібралися противники абортів. Між двома групами виникла гостра суперечка, для врегулювання якої знадобилося втручання поліції.

Правоохоронці утворили кордон навколо контрдемонстрантів.

Нагадаємо, у вівторок, 20 жовтня, Сейм ухвалив поправки до Кримінального кодексу, які передбачають часткову декриміналізацію абортів за згодою жінки та за сприяння у проведенні аборту у разі тяжкої вади плоду.

Втім, у канцелярії президента Кароля Навроцького натякнули, що той, ймовірно, накладе вето на ухвалені поправки.