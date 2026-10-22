В Польше в 28 городах проходят протесты за право на аборт

В Польше в четверг, 22 октября, в Варшаве и ещё 27 городах прошли женские протесты: участницы акций требуют от властей выполнить предвыборные обещания и расширить доступ к прерыванию беременности.

Об этом сообщает Onet, передаёт "Европейская правда".

В столице протестующие собрались у здания Сейма с плакатами и красными карточками. Среди лозунгов на транспарантах были "Запрет абортов убивает женщин", "Женский ад продолжается" и "Настоящие мужчины не боятся равенства".

Фото: Onet

Организаторы акций заявили, что принятые парламентом решения не соответствуют их требованиям.

Они требуют легализовать аборты до 12-й недели беременности, отменить уголовную ответственность за их проведение и обеспечить свободный доступ к препаратам экстренной контрацепции.

Также организаторы призывают правительство гарантировать доступность процедуры в больницах, работающих в рамках Национального фонда здравоохранения Польши, без отказов со ссылкой на так называемую оговорку совести.

"То, за что проголосовали, – для нас лишь мизер! Это не то, о чём мы договаривались, уважаемая коалиция! Это не были ваши предвыборные обещания!", – заявила одна из организаторов акции.

Протестующие отреагировали на её слова скандированием: "Позор! Позор!"

Фото: Onet

Во время акции в Варшаве также собрались противники абортов. Между двумя группами возник острый спор, для урегулирования которого потребовалось вмешательство полиции.

Правоохранители образовали кордон вокруг контрдемонстрантов.

Напомним, во вторник, 20 октября, Сейм принял поправки к Уголовному кодексу, которые предусматривают частичную декриминализацию абортов с согласия женщины и при содействии в проведении аборта в случае тяжкого порока развития плода.

Впрочем, в канцелярии президента Кароля Навроцкого намекнули, что тот, вероятно, наложит вето на принятые поправки.