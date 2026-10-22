Зеленський очікує на доповідь спецпосланця Трампа найближчим часом

Президент Володимир Зеленський очікує на доповідь спецпредставника президента США Стіва Віткоффа у п'ятницю, 23 жовтня.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами на пресконференції з прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо, цитує "Європейська правда".

За словами Зеленського, після доповіді Віткоффа очікується спільна доповідь команд.

"Передусім, завтра у мене буде бриф від Віткоффа, час узгодять наші команди. Я отримую бриф, потім буде спільний бриф, я думаю, наші команди з американцями, з європейцями", – сказав український президент.

Також Зеленський очікує на сигнали від держсекретаря США Марко Рубіо щодо питань, які сторони обговорювали напередодні.

Повідомлялось, Віткофф під час зустрічі з Путіним у Санкт-Петербурзі в середу, 21 жовтня, щодо врегулювання війни в Україні назвав російського лідера "гуманістом".

А Зеленський заявив, що Росія підтримує тристоронню зустріч на рівні команд, дати цієї можливої зустрічі ще узгоджуються.