Зеленський: Росія підтримує тристоронню зустріч на рівні команд

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія підтримує тристоронню зустріч на рівні команд, дати цієї можливої зустрічі ще узгоджуються.

Про це він сказав під час онлайн спілкування зі ЗМІ, пише "Європейська правда".

Зеленський заявив, що Росія підтримує тристоронню зустріч на рівні команд за результатами візиту спецпредставника президента США Стіва Віткоффа до РФ.

"Важливо було, що сьогодні була зустріч Стіва Віткоффа з російською стороною. Ми отримали фідбек, що Росія, так як це зрозуміли ми з брифу, Росія підтримує тристоронню зустріч на рівні наших команд. Американська сторона пропонує це зробити як можна швидше, ми підтримуємо це. Я не знаю, які будуть остаточні дати цієї зустрічі. Адженда зрозуміла: закінчити війну, наблизити мир і підготувати, я так розумію, підготувати все для зустрічі на рівні лідерів", – сказав український президент.

За словами Зеленського, Україна спілкувалася з американськими партнерами щодо цієї зустрічі.

"Зроблять це якмога раніше, в листопаді, я думаю, не пізніше початку листопада. Подивимось, не все від нас залежить", – додав Зеленський.

Як писали, Віткофф за підсумками своїх зустрічей із Зеленським в Осло та очільником Кремля Владіміром Путіним у Санкт-Петербурзі заявив, що обговорення щодо завершення російсько-української війни будуть продовжені у форматі тристоронніх переговорів на технічному рівні.

Повідомлялось, Віткофф під час зустрічі з Путіним у Санкт-Петербурзі в середу щодо врегулювання війни в Україні назвав російського лідера "гуманістом".

Переговори в Росії розпочалися зі звільнення американського вчителя Стівена Габбарда, який перебував під вартою в РФ понад чотири роки. 74-річний вчитель на пенсії зі штату Мічиган був визнаний Державним департаментом США незаконно затриманим.

Президент США Дональд Трамп каже, що попросив Путіна звільнити американця – і РФ нічого не вимагала натомість.