Зеленский ожидает доклада специального посланника Трампа в ближайшее время

Президент Владимир Зеленский ожидает доклада специального представителя президента США Стива Виткоффа в пятницу, 23 октября.

Об этом он заявил во время общения с журналистами на пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо, сообщает "Европейская правда".

По словам Зеленского, после доклада Виткоффа ожидается совместный доклад команд.

"Прежде всего, завтра у меня будет брифинг от Виткоффа, время согласуют наши команды. Я получу брифинг, затем будет совместный брифинг, я думаю, наших команд с американцами, с европейцами", – сказал украинский президент.

Также Зеленский ожидает сигналов от госсекретаря США Марко Рубио по вопросам, которые стороны обсуждали накануне.

Сообщалось, что Виткофф во время встречи с Путиным в Санкт-Петербурге в среду, 21 октября, по поводу урегулирования войны в Украине назвал российского лидера "гуманистом".

А Зеленский заявил, что Россия поддерживает трехстороннюю встречу на уровне команд, даты этой возможной встречи еще согласовываются.