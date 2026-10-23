Україна та Фінляндія домовилися залучити додаткові кошти на укриття

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо домовилися залучити додаткове фінансування на будівництво укриттів в Україні у межах угоди між державами.

Про це Зеленський сказав під час пресконференції з Петтері Орпо, інформує "Європейська правда".

У рамках програми Коаліції укриттів деякі об’єкти уже майже завершені, інші ще в процесі. Також, за словами президента, робиться акцент на забезпеченні мобільних укриттів.

"Фінляндія є лідером Коаліції з укриттів, і ми маємо угоду про роботу в межах цієї Коаліції для забезпечення додаткового фінансування на будівництво укриттів в Україні. Будівництво вже розпочалося в різних регіонах нашої країни – різноманітні проєкти. Деякі з них будуть завершені найближчим часом, тоді як інші є складнішими – зокрема укриття в лікарнях – і все ще перебувають у процесі будівництва", – сказав Зеленський.

Також Зеленський та Орпо домовилися, що Фінляндія спробує організувати міжнародну зустріч з іншими країнами-учасницями Коаліції укриттів, у якій наразі є 16 членів.

"Нам потрібні зустрічі та формати, щоб забезпечити більше фінансування для цих безперечно важливих проєктів. З усіх країн Європи Фінляндія має найбільший досвід і найвищу якість будівництва укриттів", – заявив президент України.

Нагадаємо, під час зустрічі 22 жовтня прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо оголосив про додаткову енергетичну підтримку Україні в 5 млн євро.

Також Орпо оголосив, що його країна передасть Україні 10 локомотивів, щоб компенсувати втрачені внаслідок російських атак.