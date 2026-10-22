Фінляндія виділяє 5 млн євро на енергетичну підтримку України

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо оголосив про додаткову енергетичну підтримку Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Орпо сказав під час пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві в четвер.

Орпо заявив, що Фінляндія виділяє 5 млн євро на Фонд енергетичної підтримки України.

"Цей фонд доповнює чинну підтримку Фінляндії у сфері енергетичної стійкості, надаючи допомогу там і тоді, де та коли вона потрібна", – сказав фінський прем’єр.

Також Орпо оголосив, що його країна передасть Україні 10 локомотивів, щоб компенсувати втрачені внаслідок російських атак.

Цього ж дня стало відомо, що Фінляндія оголосила про виділення 2 млн євро на гуманітарну допомогу Україні для подолання продовольчої нестабільності та забезпечення зимової допомоги.