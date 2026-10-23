Украина и Финляндия договорились привлечь дополнительные средства на строительство укрытий

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Финляндии Петтери Орпо договорились привлечь дополнительное финансирование на строительство укрытий в Украине в рамках соглашения между странами.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо, сообщает "Европейская правда".

В рамках программы "Коалиции убежищ" некоторые объекты уже почти завершены, другие еще находятся в процессе строительства. Также, по словам президента, делается акцент на обеспечении мобильных убежищ.

"Финляндия является лидером Коалиции убежищ, и у нас есть соглашение о работе в рамках этой Коалиции для обеспечения дополнительного финансирования строительства убежищ в Украине. Строительство уже началось в разных регионах нашей страны – это разнообразные проекты. Некоторые из них будут завершены в ближайшее время, тогда как другие являются более сложными – в частности, укрытия в больницах – и все еще находятся в процессе строительства", – сказал Зеленский.

Также Зеленский и Орпо договорились, что Финляндия постарается организовать международную встречу с другими странами-участницами Коалиции убежищ, в которую в настоящее время входят 16 членов.

"Нам нужны встречи и форматы, чтобы обеспечить большее финансирование для этих, несомненно, важных проектов. Из всех стран Европы Финляндия обладает наибольшим опытом и самым высоким качеством строительства укрытий", – заявил президент Украины.

Напомним, во время встречи 22 октября премьер-министр Финляндии Петтери Орпо объявил о дополнительной энергетической поддержке Украине в размере 5 млн евро.

Также Орпо объявил, что его страна передаст Украине 10 локомотивов, чтобы компенсировать потери, понесенные в результате российских атак.