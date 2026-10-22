Фінляндія передасть Україні 10 локомотивів

Прем’єр-міністр Фінлянді Петтері Орпо під час візиту до Києва оголосив, що його країна передасть Україні 10 локомотивів, щоб компенсувати втрачені внаслідок російських атак.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Орпо сказав під час пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві в четвер.

Глава уряду Фінляндії зазначив, що радий зробити оголошення про допомогу Україні у транспорті сфері.

"Враховуючи напади Російської Федерації на залізничну інфраструктуру, ми ухвалили рішення передати Україні 10 локомотивів", – заявив Орпо.

Раніше стало відомо, що Естонія спільно з залізничними підприємствами визначила понад 60 локомотивів, які можна було б передати Україні.

Про роботу над передачею Україні значної кількості локомотивів міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна повідомив своєму українському колезі Андрію Сибізі під час телефонної розмови 21 жовтня.