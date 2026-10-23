Держдеп США попередив своїх громадян про небезпеку під час перебування у Франції

Громадян Сполучених Штатів Америки закликають бути обачними під час перебування у Франції у зв’язку з відновленням масових протестів по країні.

Про це йдеться у заяві відділу державних консульських питань США, повідомляє "Європейська правда".

З огляду на підвищену напруженість у Франції, американцям радять уникати демонстрацій та районів, де відбуваються заворушення. Зокрема, у відділі наголошують про обачність у зв’язку з відвідинами матчу Національної футбольної ліги (НФЛ), який пройде 25 жовтня у французькому Сен-Дені, й на відвідини якого можуть очікувати американських уболівальників.

"Тримайтеся якомога далі від місць значного скупчення людей або де є багато поліції. Численні групи подали плани проведення протестів у суботу, 24 жовтня. Американцям, які перебувають у Парижі з нагоди матчу НФЛ у неділю, 25 жовтня, також слід дотримуватися обережності та бути уважними до навколишнього оточення".

Хоча маршрути демонстрацій мають бути заздалегідь узгоджені, можливі зміни в останній момент, і протести можуть відбуватися поза ними, попереджають у Держдепартаменті.

Нагадаємо, у Франції 24 жовтня очікують на другу хвилю масових протестів. Префект французького департаменту Буш-дю-Рон уже оголосив про заборону всіх демонстрацій у Марселі та решті регіону в суботу, 24 жовтня, а в самому Марселі на добу зупинять роботу громадського транспорту.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що 24 жовтня будуть дозволені лише ті акції, які організовано на прохання профспілок, і лише за маршрутами, що забезпечать захист "торговельних закладів та громадських будівель".