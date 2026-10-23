Госдеп США предупредил своих граждан об опасности во время пребывания во Франции

Гражданам Соединенных Штатов Америки рекомендуется проявлять осторожность во время пребывания во Франции в связи с возобновлением массовых протестов по всей стране.

Об этом говорится в заявлении Бюро по консульским вопросам США, сообщает "Европейская правда".

Учитывая повышенную напряженность во Франции, американцам рекомендуется избегать демонстраций и районов, где происходят беспорядки. В частности, в отделе призывают к осторожности в связи с посещением матча Национальной футбольной лиги (НФЛ), который состоится 25 октября во французском Сен-Дене и на который, как ожидается, могут прибыть американские болельщики.

"Держитесь подальше от мест значительного скопления людей или там, где много полиции. Многие группы подали планы проведения протестов в субботу, 24 октября. Американцам, находящимся в Париже по случаю матча НФЛ в воскресенье, 25 октября, также следует соблюдать осторожность и быть внимательными к окружающей обстановке".

Хотя маршруты демонстраций должны быть заранее согласованы, возможны изменения в последний момент, и протесты могут проходить за пределами запланированных маршрутов, предупреждают в Госдепартаменте.

Напомним, во Франции 24 октября ожидается вторая волна массовых протестов. Префект французского департамента Буш-дю-Рон уже объявил о запрете всех демонстраций в Марселе и остальной части региона в субботу, 24 октября, а в самом Марселе на сутки приостановят работу общественного транспорта.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что 24 октября будут разрешены только те акции, которые организованы по просьбе профсоюзов, и только по маршрутам, обеспечивающим защиту "торговых заведений и общественных зданий".