Макрон: у суботу дозволять лише демонстрації, організовані на прохання профспілок

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що у суботу, 24 жовтня, будуть дозволені лише ті акції, які організовано на прохання профспілок, і лише за маршрутами, що забезпечать захист "торговельних закладів та громадських будівель".

Про це французький президент сказав за підсумками зустрічі з представниками розвідувальних служб, його цитує Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".

Після зустрічі Макрон також сказав, що загальна рекомендація полягає в тому, щоб найближчими днями не проводилися акції протесту.

"Тим, хто хоче продовжувати протестувати – якщо це профспілкові організації, префекти запропонують альтернативні маршрути. Якщо ж це не профспілкові організації, то скрізь, де це можливо, акції будуть заборонені", – оголосив глава держави.

Крім того, прем’єр-міністр Себастьєн Лекорню у понеділок збере "організації ліцеїстів, студентів, вчителів, профспілки, роботодавців, органи місцевого самоврядування та парламентарів, щоб продовжити діалог і роботу над законними вимогами та претензіями".

"Очевидно, що минулої суботи були прогалини у прогнозуванні та елементи несподіванки", – додав Макрон.

Він також засудив "заколотні дії" "ультралівих" угруповань, які становлять "надзвичайну небезпеку" і мають на меті "повалити Республіку", а також "злочинні дії", що вимагають "найсуворішого реагування", у зв’язку з насильством та пограбуваннями, скоєними на тлі суботніх демонстрацій проти "високої вартості життя".

"Ми мали справу одночасно з політичними та навіть заколотними діями, які здійснювали організовані ультраліві угруповання, що прагнуть повалити Республіку", – сказав він.

17-18 жовтня у Парижі дві ночі поспіль тривали грабежі та мародерства на тлі протесті проти зростання цін та інших соціальних та економічних проблем у країні.

Раніше прем’єр Франції Себастьєн Лекорню заявив, що у зв’язку із запланованими на суботу, 24 жовтня, протестами влада готує "масштабні" заходи безпеки.

Більше про це читайте у статті: Школярі, "жовті жилети", ультраліві. Хто стоїть за масовими протестами у Франції.