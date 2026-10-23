Європарламент закликає ЄС розгорнути військову операцію у Чорному морі

У зв’язку з російськими атаками на цивільні торгові судна Європарламент закликає ЄС розглянути можливість розгортання військово-морської операції в Чорному морі.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Європарламенту.

Депутати Європарламенту заявили, що ЄС та його держави-члени повинні розглянути можливість розгортання військово-морської операції у Чорному морі. Вони також закликали НАТО розглянути ініціативу щодо Чорного моря, зокрема щодо можливості створення так званого "Чорноморського вартового".

У резолюції депутати закликали країни ЄС, у співпраці з НАТО, підтримати Болгарію та Румунію щодо раннього виявлення та відстеження ворожих безпілотників. А також закликали ЄС швидко ввести в дію ініціативу щодо створення центру морської безпеки у Чорному морі.

Депутати Європарламенту також закликають використати невитрачені кошти ЄС у рамках інструменту SAFE для надання допомоги Румунії та Болгарії у вирішенні цих викликів. А ще – передбачити кошти на безпеку в Чорному морі у наступному бюджеті Євросоюзу.

Резолюцію схвалили 432 голосами "за". 52 депутати були проти та 88 утрималися.

Крім того, депутати Європарламенту висловили занепокоєння щодо неоднозначної позиції болгарського уряду стосовно російської загрози. І закликали Болгарію припинити зволікати з участю в ініціативі НАТО щодо протидії ворожим безпілотникам.

Раніше у Румунії повідомили, що країна планує прискорити розвиток своїх сил і засобів спостереження для протидії мінам та дронам у Чорному морі.

Нагадаємо, ввечері 17 жовтня румунські винищувачі F-16 збили два дрони над територіальними водами Румунії в Чорному морі. У Міноборони країни повідомили, що йдеться про безпілотники типу "Герань" з реактивним двигуном.