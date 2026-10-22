Румунія прискорить розвиток спостереження за Чорним морем

Румунія планує прискорити розвиток своїх сил і засобів спостереження для протидії мінам та дронам у Чорному морі.

Про це у четвер, 22 жовтня, заявила Рада національної безпеки країни, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Вища рада з питань оборони Румунії заявила, що останні напади на судна є прямим наслідком російської агресії за межами кордонів України.

Тому рада наголосила, що прискорить розвиток потенціалу в галузі морського спостереження, протидії морським мінам та втручання у випадках незаконного вторгнення безпілотників у національний повітряний простір і води.

Влада буде проводитиме навчання з метою підвищення ефективності оперативного реагування.

"Члени ради також проаналізували шляхи посилення координації в рамках НАТО. Це включає зміцнення позицій стримування та оборони на східному фланзі та визначення нових заходів для реагування на загрози в регіоні Чорного моря", – додала вища рада з питань оборони Румунії.

Як повідомлялося, ввечері 17 жовтня румунські винищувачі F-16 збили два дрони над територіальними водами Румунії в Чорному морі. У Міноборони країни повідомили, що йдеться про безпілотники типу "Герань" з реактивним двигуном.

Перед тим дрони атакували два судна, які загорілися біля чорноморського узбережжя Румунії.

20 жовтня у НАТО заявили, що Альянс посилить спостереження в Чорному морі на тлі нещодавніх інцидентів.