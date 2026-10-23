Европарламент призывает ЕС развернуть военную операцию в Чёрном море

В связи с российскими атаками на гражданские торговые суда Европарламент призывает ЕС рассмотреть возможность развертывания военно-морской операции в Чёрном море.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

Депутаты Европарламента заявили, что ЕС и его государства-члены должны рассмотреть возможность развертывания военно-морской операции в Черном море. Они также призвали НАТО рассмотреть инициативу по Черному морю, в частности относительно возможности создания так называемого "Черноморского стража".

В резолюции депутаты призвали страны ЕС в сотрудничестве с НАТО поддержать Болгарию и Румынию в вопросах раннего обнаружения и отслеживания вражеских беспилотников. Также они призвали ЕС оперативно реализовать инициативу по созданию центра морской безопасности в Черном море.

Депутаты Европарламента также призывают использовать неизрасходованные средства ЕС в рамках инструмента SAFE для оказания помощи Румынии и Болгарии в решении этих задач, а еще – предусмотреть средства на обеспечение безопасности в Черном море в следующем бюджете Евросоюза.

Резолюция была одобрена 432 голосами "за". 52 депутата проголосовали против, а 88 воздержались.

Кроме того, депутаты Европарламента выразили обеспокоенность по поводу неоднозначной позиции болгарского правительства в отношении российской угрозы и призвали Болгарию перестать медлить с участием в инициативе НАТО по противодействию вражеским беспилотникам.

Ранее в Румынии сообщили, что страна планирует ускорить развитие своих сил и средств наблюдения для противодействия минам и дронам в Чёрном море.

Напомним, вечером 17 октября румынские истребители F-16 сбили два дрона над территориальными водами Румынии в Чёрном море. В Минобороны страны сообщили, что речь идёт о беспилотниках типа "Герань" с реактивным двигателем.