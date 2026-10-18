Румунія збила два реактивних дрони над Чорним морем

Ввечері у суботу румунські винищувачі F-16 збили два дрони над територіальними водами Румунії в Чорному морі.

Про це повідомили в Міністерстві оборони країни, пише "Європейська правда".

У суботу, 17 жовтня, близько 17:43, два літаки F-16 румунських повітряних сил, які перебували на бойовому чергуванні, злетіли з 86-ї авіабази "Борча", після того, як системи радіолокаційного спостереження виявили групу повітряних цілей, що рухалися приблизно за 120 кілометрів на схід від острова Зміїний у південно-західному напрямку.

О 17:59 перша ціль вторглася в повітряний простір Румунії і була збита одним із літаків F-16 о 18:01 на південний схід від Суліни.

Друга ціль порушила румунський повітряний простір о 18:01 і була збита іншим винищувачем F-16 о 18:05.



Обидві цілі ідентифікували як ударні дрони сімейства "Герань" з реактивним двигуном.

Протягом останнього тижня система радіолокаційного спостереження Міністерства національної оборони країни вісім разів фіксувала повітряні цілі, що переміщалися в повітряному просторі України поблизу кордону з Румунією. У чотирьох із цих випадків безпілотні літальні апарати на короткий час проникли в національний повітряний простір.

Також у цей період кілька торгових суден зазнали ударів дронів у Чорному морі, зокрема у територіальних водах Румунії. 16 жовтня Румунія продовжила шукати зниклих внаслідок атаки дронів 7 моряків.

Очільниця МЗС Румунії Оана Цою 15 жовтня заявила, що Росія перетворює Чорне море на небезпечну зону для цивільних суден.