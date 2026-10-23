В аеропорту Копенгагена другий день спостерігаються великі черги через посилення перевірок

Пасажири аеропорту Копенгагена в Данії з четверга, 22 жовтня, не встигають на рейси через дуже довгі черги на контролі безпеки після того, як регуляторні органи запровадили додаткові перевірки.

Про це пише The Copenhagen Post, повідомляє "Європейська правда".

Данське управління цивільної авіації та залізниць підтвердило, що тимчасово запровадило додаткові вимоги щодо безпеки після виявлення проблем під час планових перевірок. Управління відмовилося уточнити, що саме стало причиною вживання цих заходів.

Директорка з комунікацій аеропорту Копенгагена Лізе Агерлі Кюрштайн, зазначила, що для проведення перевірок безпеки залучили додатковий персонал, але затримки, як очікується, триватимуть щонайменше протягом вихідних.

Аеропорт рекомендує прибувати щонайменше за дві години до вильоту рейсів у межах Європи та за три години до вильоту до пунктів призначення за межами Європи.

Ці перебої сталися після періоду інтенсивної роботи аеропорту. У вересні аеропорт Копенгагена обслужив 3,2 мільйона пасажирів, а під час осінніх канікул минулого тижня очікував близько 1,1 мільйона, причому в найнапруженіші дні кількість мандрівників перевищувала 115 тисяч.

Раніше повідомлялося, що Данія продовжує прикордонний контроль з Німеччиною до травня 2027 року через загрозу диверсій.

Нагадаємо, Іспанія та Італія домовилися припинити взаємні прикордонні перевірки в аеропортах і портах, які почали застосовуватися в серпні за рішенням італійського уряду після міграційної кризи в Сеуті.