Данія продовжує прикордонний контроль з Німеччиною до травня 2027 року

Данія продовжує прикордонний контроль на кордоні з Німеччиною ще на шість місяців.

Про це повідомило dpa з посиланням на Міністерство юстиції Данії, пише "Європейська правда".

Як зазначили у відомстві, влада дійшла висновку, що "тривала та актуальна серйозна загроза для Данії продовжує існувати".

Міністр юстиції Данії Ніколай Ваммен ухвалив рішення продовжити дію тимчасових прикордонних перевірок, термін дії яких спочатку мав закінчитися 11 листопада, до 11 травня 2027 року. Він поінформував Європейську комісію про це рішення.

За словами Ваммена, наведеними у заяві, ситуація з внутрішньою безпекою залишається серйозною. Міністр зазначив, що загрози тероризму та диверсій зберігаються.

Міністерство зазначило, що певну роль відіграла також ситуація, яка склалася кілька місяців тому в іспанському ексклаві Сеута. Наплив мігрантів туди продемонстрував, як швидко можуть рушити натовпи людей, йдеться у повідомленні. Наприкінці липня десятки тисяч мігрантів перетнули кордон Марокко та вторглися на іспанську територію в Північній Африці.

Прикордонні перевірки на дансько-німецькому кордоні діють вже деякий час. Німеччина запровадила фізичні прикордонні перевірки на кордоні з Данією 16 вересня 2024 року і з того часу кілька разів продовжувала їхню дію. Данія розпочала стаціонарні перевірки на кордоні з Німеччиною 12 травня 2024 року.

Шенгенська зона, в принципі, не передбачає перевірок на внутрішніх кордонах, хоча за певних умов можливі тимчасові винятки.

Німеччина також здійснює прикордонний контроль з усіма сусідніми країнами з вересня 2024 року.

А на початку жовтня уряд Польщі погодив продовження прикордонних перевірок на кордонах з Литвою та Німеччиною до 30 березня наступного року.