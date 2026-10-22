Іспанія та Італія скасовують взаємні перевірки на кордонах

Іспанія та Італія домовилися припинити взаємні прикордонні перевірки в аеропортах і портах, які почали застосовуватися в серпні за рішенням італійського уряду після міграційної кризи в Сеуті.

Про це повідомляє RTVE, інформує "Європейська правда".

Рішення припинити перевірки ухвалили після телефонної розмови міністрів внутрішніх справ Іспанії та Італії, Фернандо Гранде-Марласки та Маттео П’янтедозі. Ця розмова стала наслідком зустрічі, що відбулася в кулуарах засідання Європейської ради між прем’єр-міністрами Педро Санчесом та Джорджею Мелоні.

"Рішення не продовжувати прикордонні перевірки, ухвалене після ретельного аналізу ситуації, супроводжуватиметься посиленням обміну інформацією для убезпечення спільної Шенгенської зони", – зазначили у Міністерстві внутрішніх справ Іспанії.

Нагадаємо, з 1 серпня в аеропортах та морських портах Італії проводяться вибіркові перевірки пасажирів, що прибувають з Іспанії, після рішення уряду Джорджі Мелоні тимчасово призупинити дію Шенгенської угоди через міграційну кризу в Сеуті.

А минулого тижня повідомляли, що країни домовилися про скоординоване скасування контрольних заходів у портах та аеропортах, запроваджених Римом і підтриманих Мадридом після кризи в Сеуті.