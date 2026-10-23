В аэропорту Копенгагена второй день большие очереди из-за усиления проверок

Пассажиры аэропорта Копенгагена в Дании с четверга, 22 октября, не успевают на рейсы из-за очень длинных очередей на контроле безопасности после того, как регулирующие органы ввели дополнительные проверки.

Об этом пишет The Copenhagen Post, сообщает "Европейская правда".

Датское управление гражданской авиации и железных дорог подтвердило, что временно ввело дополнительные требования по безопасности после выявления проблем в ходе плановых проверок. Управление отказалось уточнить, что именно стало причиной принятия этих мер.

Директор по коммуникациям аэропорта Копенгагена Лизе Агерли Кюрштайн отметила, что для проведения проверок безопасности привлекли дополнительный персонал, но задержки, как ожидается, продлятся как минимум в течение выходных.

Аэропорт рекомендует прибывать как минимум за два часа до вылета рейсов в пределах Европы и за три часа до вылета в пункты назначения за пределами Европы.

Эти перебои произошли после периода интенсивной работы аэропорта. В сентябре аэропорт Копенгагена обслужил 3,2 миллиона пассажиров, а во время осенних каникул на прошлой неделе ожидал около 1,1 миллиона, причем в самые напряженные дни количество путешественников превышало 115 тысяч.

Ранее сообщалось, что Дания продлевает пограничный контроль с Германией до мая 2027 года из-за угрозы диверсий.

Напомним, Испания и Италия договорились прекратить взаимные пограничные проверки в аэропортах и портах, которые начали применяться в августе по решению итальянского правительства после миграционного кризиса в Сеуте.