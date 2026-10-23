У Білорусі у зв’язку з повномасштабною війною засудили 419 осіб

У Білорусі у зв’язку з війною в Україні були порушені кримінальні справи щонайменше проти 419 осіб.

Про це повідомляє білоруський правозахисний центр "Вясна", пише "Європейська правда".

За даними "Вясни", з лютого 2022 року за підтримку України були засуджені щонайменше 419 осіб, серед яких 73 жінки. З них 142 ув’язнених наразі перебувають під вартою. Центр зазначає, що фактична кількість кримінальних справ може бути значно більшою.

З них 222 людини засудили за "сприяння екстремістській діяльності": поширення фотографій та відеозаписів про переміщення російської військової техніки.

Також 44 особи були засуджені за "державну зраду" у зв’язку з підтримкою України під час війни. Ще 17 іноземних громадян засудили в Білорусі за "шпигунство".

Ще 29 людей засудили за "тероризм" – у справах про диверсії, зокрема на залізниці та військовому аеродромі. А 45 осіб – за пожертви на ЗСУ.

Найбільше, як зазначає видання, засуджених у так званій "справі Гаюна" – хвилі арештів, пов’язаних з діяльністю незалежного моніторингового проєкту "Беларускі Гаюн", який відстежував переміщення російських і білоруських військ.

Тоді у Міністерстві закордонних справ України засудили нову хвилю репресій режиму Лукашенка у рамках так званої "справи Гаюна".

Нагадаємо, 16 вересня спеціальний посланець США у справах Білорусі Джон Коул під час візиту до Мінська оголосив про звільнення 25 білоруських політв’язнів.