В МЗС України засудили нову хвилю репресій у Білорусі

У Міністерстві закордонних справ України засудили нову хвилю репресій режиму Лукашенка у рамках так званої "Справи Гаюна".

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву в МЗС оприлюднили 14 жовтня.

В МЗС зазначили, що звернули увагу на заяву білоруського правозахисного центру "Вясна" щодо чергової хвилі репресій режиму Лукашенка проти громадян Білорусі у рамках так званої "Справи Гаюна".

"З прикрістю констатуємо, що в сусідній Білорусі приводом для зарахування до табору "зрадників", "свядомых" чи, як полюбляє висловлюватися Александр Лукашенко, "відморозків" може стати що завгодно, навіть необережно вимовлене білоруською мовою слово. Переконані, що такі свавільні затримання мають на меті створити "обмінний фонд", завдяки якому Александр Лукашенко розраховує купувати собі індульгенції в обмін на безневинних людей, яких він запроторює до в’язниць", – заявили в МЗС України.

У відомстві наголосили, що ці дії білоруської влади становлять системне та грубе порушення прав людини та основоположних міжнародно-правових документів, таких як Декларація прав людини та Гельсінський заключний акт.

В МЗС закликали міжнародну спільноту посилити тиск на Александра Лукашенка та його поплічників, а також нагадали, що Білорусь де-факто стала співучасницею агресії Росії проти України і має понести свою частину відповідальності.

"Віримо, що у майбутньому демократична Білорусь пройде шлях очищення від злочинів лукашенківської диктатури, відновить свою незалежність та суверенітет після років російського панування та повернеться до родини європейських народів, до якої вона належить історично, політично та культурно", – додали у заяві.

Нагадаємо, 11 вересня режим Лукашенка звільнив 52 політв’язнів, вони перетнули білорусько-литовський кордон. Серед звільнених у тому числі співробітник представництва ЄС у Білорусі.

Паралельно стало відомо, що США зняли санкції з білоруської державної авіакомпанії "Белавіа".

Водночас один з відомих опозиціонерів, екскандидат у президенти Микола Статкевич, не захотів перетнути кордон з Литвою і "зник", після чого виявилось, що його повернули у колонію.

Лідерка опозиції Білорусі Світлана Тихановська заявила, що Лукашенко намагається обдурити президента США Дональда Трампа, використовуючи такі кроки, як звільнення політв’язнів.

