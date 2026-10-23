В Беларуси в связи с полномасштабной войной осудили 419 человек

В Беларуси в связи с войной в Украине были возбуждены уголовные дела как минимум против 419 человек.

Об этом сообщает белорусский правозащитный центр "Вясна", пишет "Европейская правда".

По данным "Вясны", с февраля 2022 года за поддержку Украины были осуждены как минимум 419 человек, среди которых 73 женщины. Из них 142 заключённых в настоящее время находятся под стражей. Центр отмечает, что фактическое количество уголовных дел может быть значительно больше.

Из них 222 человека осудили за "содействие экстремистской деятельности": распространение фотографий и видеозаписей о перемещении российской военной техники.

Также 44 человека были осуждены за "государственную измену" в связи с поддержкой Украины во время войны. 17 иностранных граждан были осуждены в Беларуси за "шпионаж".

Еще 29 человек были осуждены за "терроризм" – по делам о диверсиях, в частности на железной дороге и военном аэродроме. А 45 человек – за пожертвования на ВСУ.

Больше всего, как отмечает издание, осуждены по так называемому "делу Гаюна" – волне арестов, связанных с деятельностью независимого мониторингового проекта "Беларуски Гаюн", который отслеживал перемещения российских и белорусских войск.

Тогда в Министерстве иностранных дел Украины осудили новую волну репрессий режима Лукашенко в рамках так называемого "дела Гаюна".

Напомним, 16 сентября специальный посланник США по делам Беларуси Джон Коул во время визита в Минск объявил об освобождении 25 белорусских политзаключённых.