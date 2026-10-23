У Греції обмежать соцмережі для підлітків до 15 років

У Греції парламент проголосував за встановлення мінімального вікового обмеження у 15 років для доступу до соціальних мереж.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на грецьке медіа Ert News.

Закон, який заборонить підліткам до 15 років користуватися соцмережами, вступить в дію 1 січня 2027 року.

Провайдери повинні будуть застосовувати відповідні механізми для перевірки, чи відповідають користувачі віковому обмеженню. Методи перевірки повинні забезпечувати конфіденційність користувачів та обмежити збір їхніх персональних даних.

Закон передбачає, що платформи матимуть механізми для перевірки віку своїх користувачів. Ця конкретна вимога стосується саме платформ: відповідальність провайдерів за дотримання вимог не замінюється наглядом з боку сім’ї.

Проте практичні деталі щодо того, як саме здійснюватиметься перевірка, залежатимуть від технічних рішень, які будуть прийняті згодом.

Цей закон є частиною загальноєвропейської ініціативи з обмеження соцмереж для підлітків. Такий законопроєкт під назвою "Kids Act" розробили у Європейській комісії. Він забороняє дітям до 13 років користуватися соцмережами, з 13 до 15 років обмежує їхнє використання.

Також Норвегія готує заборону на "шкідливі" соцмережі та ігри для дітей, такі як месенджери та ігрові платформи Roblox, Snapchat і TikTok.