В Греции ограничат доступ к социальным сетям для подростков до 15 лет

В Греции парламент проголосовал за введение минимального возрастного ограничения в 15 лет для доступа к социальным сетям.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на греческое СМИ Ert News.

Закон, который запретит подросткам до 15 лет пользоваться соцсетями, вступит в силу 1 января 2027 года.

Провайдеры должны будут применять соответствующие механизмы для проверки соответствия пользователей возрастному ограничению. Методы проверки должны обеспечивать конфиденциальность пользователей и ограничивать сбор их персональных данных.

Закон предусматривает, что платформы должны будут иметь механизмы для проверки возраста своих пользователей. Это конкретное требование касается именно платформ: ответственность провайдеров за соблюдение требований не заменяется надзором со стороны семьи.

Однако практические детали того, как именно будет осуществляться проверка, будут зависеть от технических решений, которые будут приняты впоследствии.

Этот закон является частью общеевропейской инициативы по ограничению доступа подростков к социальным сетям. Такой законопроект под названием "Kids Act" был разработан в Европейской комиссии. Он запрещает детям до 13 лет пользоваться социальными сетями, а в возрасте от 13 до 15 лет ограничивает их использование.

Также Норвегия готовит запрет на "вредные" социальные сети и игры для детей, такие как мессенджеры и игровые платформы Roblox, Snapchat и TikTok.