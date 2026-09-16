Фон дер Ляєн представила проєкт заборони соцмереж підліткам до 13 років

У Європейській комісії представили проєкт закону під назвою "Kids Act", у якому дітям до 13 років буде заборонено користуватися соцмережами.

Про це повідомила у своїй промові президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своїй щорічній промові перед Європарламентом, пише "Європейська правда".

Окрім заборони на соцмережі до 13 років, проєкт передбачає, що підліткам з 13 до 15 років дозволятимуть створювати лише мініакаунти у соцмережах, де буде встановлене обмеження використання – одна година на день. А для користувачів з 15 до 18 років буде створений безпечний дизайн, який стане обов’язковим для інтернет-платформ.

"Я скликала спеціальну групу експертів – і тепер настав час діяти Європі. Завтра Єврокомісія запропонує законопроєкт "Kids Act". Ми застосовуватимемо поступовий та диференційований підхід, для кожного вікового періоду буде підібраний окремий рівень захисту", – сказала Фон дер Ляєн.

Європейська комісія буде вимагати від компаній, що надають послуги в соціальних мережах, онлайн-ігор та чат-ботів на базі штучного інтелекту запровадити вікові обмеження для своїх сервісів, щоб унеможливити доступ дітей.

"Ми не зобов’язані миритися, що дітей втягують у все більш екстремальний контент. Платформи повинні будуть довести нам, що вони є безпечними. Адже питання полягає в тому, коли і як платформи отримають доступ до наших неповнолітніх дітей", – заявила президентка Єврокомісії.

За словами Урсули фон дер Ляєн, вже цієї осені Єврокомісія презентує "Закон про цифрову справедливість", який створить ширшу правову базу для контролю шкідливого впливу певних інтернет-сервісів не лише на дітей, а й на дорослих.

Згідно з проєктом закону, порушення "Kids Act" може призвести до накладення штрафів. Механізм для цього уже створений Єврокомісією.

Нагадаємо, також у своїй промові Урсула фон дер Ляєн пообіцяла Україні ракети Patriot та спільну з ЄС систему на базі "Фрея".