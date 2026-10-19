Норвегія готує заборону на "шкідливі" соцмережі та ігри для дітей

Запланована урядом Норвегії заборона на використання соціальних мереж дітьми міститиме положення, спрямовані проти "шкідливих платформ", таких як месенджери та ігрові платформи Roblox, Snapchat і TikTok.

Про це йдеться у пресрелізі норвезького уряду, повідомляє "Європейська правда".

Ще у квітні уряд заявляв, що до кінця року внесе до парламенту проєкт, який забороняє дітям користуватися соціальними мережами до досягнення 16-річного віку. Тоді конкретні платформи не називалися.

Зараз в уряді заявляють, що закон буде спрямований проти соціальних мереж, які можуть завдавати шкоди дітям, а також може поширюватися на шкідливі комп’ютерні ігри та месенджери.

"Безпека дітей має бути на першому місці. Робота уряду Лейбористської партії над законом про обмеження віку для користування соціальними мережами незабаром буде завершена, і ми вдосконалюємо закон, щоб захистити дітей та молодь", – заявила міністерка у справах дітей та сімей Лене Вогслід.

"Шкідливими" в уряді визначають соціальні мережі, які "своїм дизайном, функціями або змістом становлять ризик для емоційного, когнітивного розвитку або здоров’я дітей, а також для їхньої безпеки".

Уряд вважає, що на такі платформи, як TikTok, Roblox і Snapchat, поширюється дія чинного законодавства.

"Закон має охоплювати весь спектр ризиків, яким піддаються діти в соціальних мережах. Це включає все: від впливу шкідливого контенту та функцій, що викликають звикання, до незаконної реклами та небажаних контактів з боку незнайомців. Водночас це має стимулювати компанії, що створюють контент, видаляти шкідливий контент та функції, що викликають звикання", – наголосила Вогслід.

Нагадаємо, 10 жовтня уряд Туреччини офіційно заборонив доступ до соціальних мереж дітям віком до 15 років.

У липні писали, що уряд Великої Британії запровадить нічну заборону на користування додатками соціальних мереж для 16– та 17-річних.