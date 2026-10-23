Австрія висилає чотирьох російських дипломатів

Міністерство закордонних справ Австрії прийняло рішення вислати чотирьох російських дипломатів.

Про це пише ORF, інформує "Європейська правда".

Троє з дипломатів, яких висилає Австрія, акредитовані при посольстві Росії у Відні, а ще один належить до складу російської делегації в Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Як повідомили у міністерстві, дипломати займалися діяльністю, несумісною з їхнім дипломатичним статусом. Тому оголосили їх персонами нон грата та наказали залишити країну.

Ці заходи ґрунтувалися на розвідувальних даних, зібраних органами безпеки, кажуть у міністерстві. Додаткових подробиць щодо причин висилки не надали.

Нагадаємо, у вересні Угорщина прийняла рішення про випровадження 10 російських дипломатів – вперше з 2018 року. У відповідь міністерство закордонних справ Росії заявило, що країна вишле співробітників угорських дипломатичних представництв.