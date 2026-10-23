Австрия высылает четырёх российских дипломатов
Министерство иностранных дел Австрии приняло решение выслать четырёх российских дипломатов.
Об этом пишет ORF, сообщает "Европейская правда".
Трое из дипломатов, которых высылает Австрия, аккредитованы при посольстве России в Вене, а еще один входит в состав российской делегации в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Как сообщили в министерстве, дипломаты занимались деятельностью, несовместимой с их дипломатическим статусом. Поэтому их объявили персонами нон грата и приказали покинуть страну.
Эти меры были основаны на разведывательных данных, собранных органами безопасности, заявляют в министерстве. Дополнительных подробностей о причинах высылки не предоставили.
Напомним, в сентябре Венгрия приняла решение о высылке 10 российских дипломатов – впервые с 2018 года. В ответ министерство иностранных дел России заявило, что страна вышлет сотрудников венгерских дипломатических представительств.