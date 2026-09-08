Угорщина висилає 10 російських дипломатів

Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан ухвалила безпрецедентне рішення про видворення 10 співробітників російського посольства.

Про це глава МЗС повідомила в X, пише "Європейська правда".

Як зазначила Орбан, 10 членів російської дипломатичної місії здійснювали в Угорщині діяльність, яка "є неприйнятною для дипломатів" згідно з Віденською конвенцією.

Представник угорського МЗС повідомив російського посла в Будапешті, що ці особи мають покинути країну.

Водночас міністерка закордонних справ Угорщини наголосила, що це рішення не означає розриву дипломатичних відносин з Росією.

"Це рішення спрямоване на захист безпеки та суверенітету Угорщини. Воно не означає розриву дипломатичних відносин з Росією. Угорщина має намір продовжувати необхідний діалог, заснований на взаємній повазі та дотриманні правил", – написала Орбан.

Це рішення є безпрецедентним з огляду на кількість дипломатів, яких висилає Угорщина. Попередній уряд Віктора Орбана вдавався до подібного кроку у 2018 році. Тоді з Угорщини вислали лише одного працівника дипмісії РФ на знак солідарності з Британією після отруєння колишнього російського шпигуна Сергєя Скрипаля.

У 2022 році розслідування угорського порталу Direkt36 і каналу RTL виявило, що тоді як більшість держав ЄС ухвалили рішення про вислання російських дипломатів після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, в Угорщині їхнє число зросло майже на третину.

Нагадаємо, журналісти-розслідувачі спільно з європейськими службами безпеки встановили, що Владімір Путін доручив групі політичних технологів та військовій розвідці РФ втрутитися у парламентські вибори в Угорщині у квітні, щоб забезпечити перемогу Орбана. План передбачав розміщення російських експертів з маніпулювання соціальними медіа в посольстві РФ в Будапешті.

У травні цього року Угорщина тихо вислала російського розвідника, який діяв під дипломатичним прикриттям і проник до правих та зовнішньополітичних аналітичних центрів, наближених до уряду Віктора Орбана.