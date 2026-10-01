РФ висилає співробітників угорського посольства та консульств у відповідь на крок Будапешта

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що країна вишле співробітників угорських дипломатичних представництв.

Про це йдеться у відповідній заяві, цитує "Європейська правда".

Як зазначається, 1 жовтня до МЗС Росії викликали тимчасового повіреного у справах Угорщини в Російській Федерації, якому висловили "рішучий протест у зв’язку з безпідставною та відверто недружньою вимогою" влади Угорщини, щоб низка російських дипломатичних співробітників покинула територію країни.

У відповідь на це Росія вирішила вислати групу співробітників посольства Угорщини в Москві, генеральних консульств Угорщини в Санкт-Петербурзі та Казані.

Вони мають покинути територію країни протягом двох тижнів.

Варто нагадати, що у 2022 році розслідування угорського порталу Direkt36 і каналу RTL виявило, що тоді як більшість держав ЄС ухвалили рішення про вислання російських дипломатів після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, в Угорщині їхнє число зросло майже на третину.

А журналісти-розслідувачі спільно з європейськими службами безпеки встановили, що Владімір Путін доручив групі політичних технологів та військовій розвідці РФ втрутитися у парламентські вибори в Угорщині у квітні, щоб забезпечити перемогу Орбана. План передбачав розміщення російських експертів з маніпулювання соціальними медіа в посольстві РФ в Будапешті.

У травні цього року Угорщина тихо вислала російського розвідника, який діяв під дипломатичним прикриттям і проник до правих та зовнішньополітичних аналітичних центрів, наближених до уряду Віктора Орбана.