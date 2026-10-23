ЗМІ: Німеччина та 7 країн ЄС виступають проти "асоційованого членства" для Канади

Німеччина, Франція та щонайменше шість інших країн-членів ЄС виступили проти використання терміну "асоційоване членство" для позначення поглиблених зв’язків блоку з Канадою.

Про це Politico повідомили шість дипломатів, які беруть участь у переговорах, передає "Європейська правда".

За словами джерел, кілька європейських столиць виступають саме проти формулювання "асоційоване членство" на позначення відносин ЄС з Канадою, а не проти загальної ідеї зближення з Оттавою.

Ця назва є однією з головних суперечливих точок у переговорах щодо спільної декларації, яка визначає сфери поглибленої співпраці перед самітом ЄС-Канада, що відбудеться у Монреалі 29–30 жовтня, повідомили шість дипломатів та двоє посадовців Євросоюзу.

"ЄС дійсно зацікавлений у тісній співпраці з Канадою", – зазначив Бернд Ланге, голова комітету Європейського парламенту з питань торгівлі.

Однак, додав посадовець, він і сам уникав би використання терміна "асоційоване членство", оскільки це залишає занадто простору для плутанини з іншими формами партнерства з ЄС, такими як угоди про асоціацію.

Як зазначили п’ять дипломатів ЄС, Німеччина найактивніше наполягає на вилученні цього терміна з проєкту декларації саміту, тоді як Франція, Італія та Бельгія висловили скептицизм щодо такого формулювання.

Головне занепокоєння цих країн полягає в тому, що ЄС визначає характер відносин, не домовившись попередньо про те, що саме він означатиме.

Чотири дипломати зазначили, що це поняття слід було визначити ще до початку переговорів із Канадою. За словами двох інших дипломатів, столиці, які висловлюють заперечення, обурені тим, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала цей термін, не проконсультувавшись попередньо з національними урядами.

"Ми, безперечно, поставили віз попереду коня. Ми спочатку оголошуємо щось, а потім вже з’ясовуємо, як це конкретизувати", – сказав один із дипломатів.

Європейська комісія буде вести діалог зі скептично налаштованими країнами та працювати над формулюванням, заявив посадовець ЄС.

Ідея Єврокомісії полягає в тому, щоб спочатку визначити практичні напрямки співпраці, а потім вирішити, чи потрібні нові договори або офіційні переговори.

Очікується, що робота над шістьма пріоритетними напрямками співпраці розпочнеться після саміту у Монреалі, а прогрес буде проаналізовано через шість місяців. Після цього сторони проведуть підбиття підсумків через рік на наступному саміті ЄС–Канада, який відбудеться в Європі.

Відповідальний за відносини з Канадою у Європейському парламенті Тобіас Кремер вважає, що ЄС має перетворити свою пропозицію щодо асоційованого членства Канади на повноцінне партнерство, яке виходитиме далеко за межі торгівлі.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що Оттава зацікавлена у глибокому партнерстві з Європою після пропозиції від президентки Єврокомісії про асоційоване членство у ЄС для Канади.