СМИ: Германия и 7 стран ЕС выступают против "ассоциированного членства" для Канады

Германия, Франция и как минимум шесть других стран-членов ЕС выступили против использования термина "ассоциированное членство" для обозначения углубленных связей блока с Канадой.

Об этом Politico сообщили шесть дипломатов, участвующих в переговорах, передает "Европейская правда".

По словам источников, несколько европейских столиц выступают именно против формулировки "ассоциированное членство" для обозначения отношений ЕС с Канадой, а не против общей идеи сближения с Оттавой.

Это название является одной из главных спорных точек в переговорах по совместной декларации, которая определяет сферы углубленного сотрудничества перед саммитом ЕС–Канада, который состоится в Монреале 29–30 октября, сообщили шесть дипломатов и два чиновника Евросоюза.

"ЕС действительно заинтересован в тесном сотрудничестве с Канадой", – отметил Бернд Ланге, председатель комитета Европейского парламента по вопросам торговли.

Однако, добавил чиновник, он и сам избегал бы использования термина "ассоциированное членство", поскольку это оставляет слишком много места для путаницы с другими формами партнерства с ЕС, такими как соглашения об ассоциации.

Как отметили пять дипломатов ЕС, Германия наиболее активно настаивает на исключении этого термина из проекта декларации саммита, тогда как Франция, Италия и Бельгия выразили скептицизм в отношении такой формулировки.

Главная обеспокоенность этих стран заключается в том, что ЕС определяет характер отношений, не договорившись предварительно о том, что именно он будет означать.

Четверо дипломатов отметили, что это понятие следовало определить еще до начала переговоров с Канадой. По словам двух других дипломатов, столицы, выражающие возражения, возмущены тем, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила этот термин, не проконсультировавшись предварительно с национальными правительствами.

"Мы, бесспорно, поставили телегу впереди лошади. Сначала мы объявляем что-то, а потом уже выясняем, как это конкретизировать", – сказал один из дипломатов.

Европейская комиссия будет вести диалог со скептически настроенными странами и работать над формулировкой, заявил чиновник ЕС.

Идея Еврокомиссии заключается в том, чтобы сначала определить практические направления сотрудничества, а затем решить, нужны ли новые договоры или официальные переговоры.

Ожидается, что работа над шестью приоритетными направлениями сотрудничества начнётся после саммита в Монреале, а прогресс будет проанализирован через шесть месяцев. После этого стороны подведут итоги через год на следующем саммите ЕС–Канада, который состоится в Европе.

Ответственный за отношения с Канадой в Европейском парламенте Тобиас Кремер считает, что ЕС должен преобразовать своё предложение об ассоциированном членстве Канады в полноценное партнёрство, которое выйдет далеко за пределы торговли.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Оттава заинтересована в глубоком партнерстве с Европой после предложения председателя Еврокомиссии об ассоциированном членстве Канады в ЕС.