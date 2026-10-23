У Європарламенті кажуть, що взаємини ЄС та Канади потребують більшого, ніж "любовні листи"

Відповідальний за відносини з Канадою у Європейському парламенті Тобіас Кремер вважає, що ЄС має перетворити свою пропозицію щодо асоційованого членства Канади на повноцінне партнерство, яке виходитиме далеко за межі торгівлі

Про це Кремер завявив у інтерв’ю Euronews, повідомляє "Європейська правда".

У вересні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запросила Канаду стати першим асоційованим членом ЄС, однак майже не пояснила, що цей статус означатиме на практиці.

Наприкінці наступного тижня сторони мають зустрітися на саміті в Монреалі. Очікується, що вони укладуть угоди в кількох сферах, зокрема щодо критично важливої сировини та цифрової співпраці.

"Останні кілька місяців ми з Канадою та Європою чудово справлялися з написанням любовних листів одне одному й розповідями про те, як сильно хочемо співпрацювати. Але, думаю, тепер настав час перейти до серйозних дій і перетворити цю історію кохання на конкретні зобов’язання", – сказав Кремер, постійний доповідач Європарламенту з питань Канади.

Він додав, що асоційоване членство має означати "найтісніше партнерство, яке ЄС може запропонувати країні за межами Європи". Кремер наголосив, що відносини мають передбачати щось більше, ніж "торговельну угоду з додатковими можливостями".

Він закликав до "прагматичного підходу", який передбачатиме секторальні угоди у сферах торгівлі, оборони, цифрової співпраці, Арктики та студентських обмінів, але не обмежуватиметься ними.

"Ми маємо піти далі й почати об’єднувати всі ці чудові ініціативи в щось триваліше -спільну інституційну структуру для координації та співпраці", – сказав європарламентра.

Кремер припустив, що Канада могла б брати участь у засіданнях Ради ЄС як спостерігач. Також він закликав створити офіційну спільну парламентську асамблею.

Прем’єр Канади Марк Карні заявив, що Оттава зацікавлена у глибокому партнерстві з Європою після пропозиції від президентки Єврокомісії про асоційоване членство у ЄС для Канади.

Президент США Дональд Трамп взявся погрожувати Європейському Союзу митами або обмеженням торгівлі після пропозиції асоційованого членства для Канади.