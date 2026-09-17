Прем'єр Канади у Європарламенті пояснив, як бачить поглиблене партнерство з ЄС

Канадський прем’єр-міністр Марк Карні заявив, що Оттава зацікавлена у глибокому партнерстві з Європою – після пропозиції від президентки Єврокомісії про асоційоване членство у ЄС для Канади, яку він привітав, але прямо не підтримав.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у своїй промові в Європарламенті.

Карні заявив, що Канада і Європа потребують поглибленого партнерства – щоб бути спроможними стояти за свої інтереси у реаліях, коли великі держави зазіхають на суверенітет менших, відбувається розмиття демократичних цінностей і торгівля використовується як інструмент тиску.

Він акцентував на тому, що країни демократичного світу є вразливими через залежність від певних компонентів і технологій, "особливо коли нібито глобальні компанії виявляються державними".

"Закрити ці прогалини наодинці неможливо, але разом це цілком можливо… Європа і Канада разом – сильніші", – зазначив Карні.

"Разом Канада і Європа можуть зміцнити свої позиції – щоб відстоювати наші цінності, одночасно створюючи захисну парасольку, під якою наші громадяни можуть процвітати. Це про наш суверенітет. Про нашу спроможність жити так, як ми хочемо. Це про свободи, за які ми маємо боротися щоденно", – сказав прем'єр.

Карні заявив, що вітає пропозицію президентки Єврокомісії, яка запропонувала Канаді асоційоване членство – однак сам у промові сказав про партнерство як "альянс задля майбутнього".

"Канада вітає цю амбіцію. Опитування демонструють, що абсолютна більшість канадців підтримують набагато тісніші зв’язки з ЄС. Альянс задля майбутнього – це позитивний підхід, який ми визначатимемо разом, спираючись на наші спільні сильні сторони і наші спільні цінності", – прокоментував він.

Він навів перелік стратегічних сфер, де Європа і Канада як партнери могли б підсилити одне одного, згадавши, серед іншого, канадські запаси цінних мінералів та енергоресурсів.

Перед цим у неділю Карні сказав, що Канада не прагне членства у ЄС; майбутній посол Канади у ЄС в середу після промови фон дер Ляєн повторив це, зазначає CBC.

Нагадаємо, 16 вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про намір співпрацювати з канадським прем’єр-міністром Марком Карні над тим, щоб відкрити для Канади можливість стати першим асоційованим членом ЄС.

Президент США Дональд Трамп після того взявся погрожувати ЄС новими митами.

Президентка Європейського парламенту Роберта Метсола заявила, що Австралія та Нова Зеландія також могли б стати "асоційованими членами" ЄС.