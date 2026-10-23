У Франції сталася стрілянина, одна людина загинула

У французькому департаменті Івлін у п’ятницю сталася стрілянина на вулиці, під час якої одна людина загинула, а четверо осіб отримали поранення.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

Вранці 23 жовтня у місті Трапп невідомий відкрив вогонь на вулиці.

За попередніми даними поліції, внаслідок стрілянини одна людина загинула, а четверо отримали поранення. Зловмисника затримали в Куаньєрі.

За інформацією префектури департаменту Івлін, рятувальні служби наразі проводять операцію, а остаточна кількість постраждалих ще не встановлена.

За даними ЗМІ, підозрюваний відкрив серію пострілів на вулиці з автомобіля спочатку в Траппі, а потім у Ла-Вер'єрі.

Наприкінці вересня у турецькій провінції Маніса щонайменше п’ятеро людей зазнали поранень, коли невідомий відкрив вогонь перед будівлею середньої школи.

1 вересня нідерландська поліція заявила про затримання понад трьох десятків підозрюваних після перестрілки, в результаті якої загинув чоловік, а двоє поліцейських зазнали поранень.