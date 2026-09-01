У Нідерландах затримали понад 30 людей після стрілянини в селі

У вівторок, 1 вересня, нідерландська поліція заявила про затримання понад трьох десятків підозрюваних після перестрілки, в результаті якої вранці загинув чоловік, а двоє поліцейських зазнали поранень.

Про це повідомила голова регіональної поліції Йоланда Аалберс під час спілкування з журналістами, пише Reuters, передає "Європейська правда".

Нідерландські правоохоронці затримали 34 підозрюваних з різних країн. Аалберс ⁠повідомила, що "велика група" чоловіків у масках відкрила вогонь, коли поліція прибула до будинку, де було повідомлено про підозрілу діяльність у селі Оверассельт.

Серед затриманих були підозрювані з ‌Нідерландів, ⁠Бельгії, Франції та Алжиру.

За даними прокурорів, є ознаки "тривалого" конфлікту, в рамках якого минулого року вже обстрілювали той самий будинок. У зв’язку з тим інцидентом було засуджено двох осіб.

Поліція виявила чоловіка з серйозними пораненнями, який згодом помер від отриманих травм.

За словами Аалберс, двох поліцейських, які отримали поранення під час обстрілу, було доставлено до лікарні.

Нещодавно у данському місті Нерресуннбю поліція провела масштабну спецоперацію після повідомлення про стрілянину та пожежу в промисловій зоні; внаслідок інциденту вогнепальних поранень зазнали троє людей, серед яких поліцейський.

У травні у французькій Ніцці двоє людей загинули і щонайменш троє отримали поранення через стрілянину, скоєну невідомим на скутері.