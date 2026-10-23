Во Франции произошла стрельба, один человек погиб

Во французском департаменте Ивлин в пятницу произошла стрельба на улице, в результате которой один человек погиб, а четверо получили ранения.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.

Утром 23 октября в городе Трапп неизвестный открыл огонь на улице.

По предварительным данным полиции, в результате стрельбы один человек погиб, а четверо получили ранения. Злоумышленника задержали в Куаньере.

По информации префектуры департамента Ивлин, спасательные службы в настоящее время проводят операцию, а окончательное число пострадавших пока не установлено.

По данным СМИ, подозреваемый открыл серию выстрелов на улице из автомобиля сначала в Траппе, а затем в Ла-Верьере.

В конце сентября в турецкой провинции Маниса по меньшей мере пять человек получили ранения, когда неизвестный открыл огонь перед зданием средней школы.

1 сентября нидерландская полиция заявила о задержании более трех десятков подозреваемых после перестрелки, в результате которой погиб мужчина, а двое полицейских получили ранения.