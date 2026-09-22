У Туреччині невідомий відкрив вогонь перед школою: є поранені

У турецькій провінції Маніса щонайменше п’ятеро людей зазнали поранень, коли невідомий відрив вогонь перед будівлею середньої школи.

Про це повідомив турецький телеканал NTV, передає "Європейська правда".

Як зазначається, стрілянина сталася близько 08:00 за місцевим часом. Внаслідок нападу зазнали поранень п’ятеро людей, серед яких були учні.

За даними телеканалу, один із поранених перебуває у критичному стані, а нападник втік з місця події.

Інцидент також підтвердила міська адміністрація.

Наприкінці серпня у німецькому Бранденбурзі сталася надзвичайна подія на території приватної школи; за даними поліції, внаслідок інциденту загинули двоє людей, а підозрюваного затримали.

А перед тим 18-річний юнак, озброєний мечем, напав на учнів шведської середньої школи, внаслідок чого одна людина загинула, а троє отримали поранення.

Поліція Швеції з'ясовує, чи був підозрюваний учасником інтернет-спільнот, що пропагують насильство в навчальних закладах.