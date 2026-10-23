У Словаччині осквернили пам’ятник радянському маршалу Конєву

Вандали розмалювали пам’ятник радянському генералу Івану Коневу в словацькому Кружлові.

Про це повідомляє Aktuality, пише "Європейська правда".

На пам’ятнику з’явився червоний напис угорською мовою "Gyilkos", що в перекладі означає "Вбивця".

Фото: Славомір Гібей/Facebook

За словами автора скульптури Славоміра Гібея, пошкодження спірного пам’ятника сталося рано вранці.

Гібей заявив, що інцидент не залишиться без наслідків і він подає заяву в поліцію.

Ключовим доказом для поліції має стати запис з камери відеоспостереження, на якому зафіксовано автомобіль з угорським реєстраційним номером.

Автор скульптури у своїй заяві наголосив, що меморіал було створено не для прославлення всієї кар’єри маршала Конєва, а як нагадування про події осені 1944 року.

"Він нагадує про Карпато-Дуклянську операцію, метою якої було надати допомогу Словацькому національному повстанню і в ході якої загинули або були поранені десятки тисяч радянських і чехословацьких солдатів", – пояснив Гібей.

Ще у 2024 році словацький прем’єр Роберт Фіцо говорив, що радянський маршал Іван Конєв "заслужив пам'ятник у Словаччині".

А перед тим під час відвідування Музею Голокосту в місті Середь Фіцо заявив, що в Україні воюють "нацистські війська", але міжнародна спільнота цього нібито не помічає.