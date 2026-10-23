В Словакии осквернили памятник советскому маршалу Коневу
Новости — Пятница, 23 октября 2026, 14:47 —
Вандалы разрисовали памятник советскому генералу Ивану Коневу в словацком Кружлове.
Об этом сообщает Aktuality, пишет "Европейская правда".
На памятнике появилась красная надпись на венгерском языке "Gyilkos", что в переводе означает "Убийца".
По словам автора скульптуры Славомира Гибея, повреждение спорного памятника произошло рано утром.
Гибей заявил, что инцидент не останется без последствий и он подает заявление в полицию.
Ключевым доказательством для полиции должна стать запись с камеры видеонаблюдения, на которой запечатлен автомобиль с венгерским регистрационным номером.
Автор скульптуры в своём заявлении подчеркнул, что мемориал был создан не для прославления всей карьеры маршала Конева, а как напоминание о событиях осени 1944 года.
"Он напоминает о Карпато-Дуклянской операции, целью которой было оказание помощи Словацкому национальному восстанию и в ходе которой погибли или были ранены десятки тысяч советских и чехословацких солдат", – пояснил Гибей.
Еще в 2024 году словацкий премьер Роберт Фицо говорил, что советский маршал Иван Конев "заслужил памятник в Словакии".
А перед этим во время посещения Музея Холокоста в городе Середь Фицо заявил, что в Украине воюют "нацистские войска", но международное сообщество этого якобы не замечает.