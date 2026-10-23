У Литві пропонують заборонити тримати собак та інших домашніх тварин на прив’язі

Міністерство охорони навколишнього середовища Литви пропонує заборонити тримати собак та інших домашніх тварин на прив’язі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Відомство підготувало та подало на узгодження поправки до Закону про добробут та захист тварин, якими також пропонується уніфікувати правила утримання тварин у всіх органах місцевого самоврядування та відмовитися від дозволів на утримання собак, що вважаються бійцівськими або небезпечними.

Згідно з пропонованим порядком, домашніх тварин дозволялося б прив’язувати під час їхнього транспортування, участі у виставках, демонстраціях, конкурсах, виступах або тренуваннях з дресирування, а також під час ветеринарних процедур, догляду за шерстю, кігтями та інших гігієнічних процедур.

Прив'язувати тварин дозволялося б і для запобігання реальній загрозі життю або здоров'ю людини чи іншої тварини, а також майну.

Виняток також застосовувався б у місці постійного утримання тварини, якщо необхідно забезпечити безпеку співробітників екстрених або спеціальних служб.

Крім того, міністерство пропонує встановити єдині правила утримання тварин на всій території Литви

Згідно з поправками, усі органи місцевого самоврядування керуватимуться порядком, затвердженим Державною продовольчо-ветеринарною службою (ДПВС).

Також пропонується відмовитися від дозволів на ввезення, утримання, розведення та торгівлю бійцівськими та небезпечними собаками та їхнім потомством.

На думку міністерства, поділ собак на небезпечні породи не має наукового обґрунтування, а загрозу для людей можуть становити тварини, яких утримують неправильно та за якими неналежним чином доглядають.

Тим часом у грудні минулого року президент Польщі Кароль Навроцький заветував так званий "закон про ланцюги", який мав на меті повністю заборонити тримати собак на ланцюгах.

Це рішення Навроцького різко розкритикував польський прем’єр Дональд Туск.