Министерство охраны окружающей среды Литвы предлагает запретить держать собак и других домашних животных на привязи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Ведомство подготовило и подало на согласование поправки к Закону о благополучии и защите животных, которыми также предлагается унифицировать правила содержания животных во всех органах местного самоуправления и отказаться от разрешений на содержание собак, считающихся бойцовыми или опасными.

Согласно предлагаемому порядку, домашних животных разрешалось бы привязывать во время их транспортировки, участия в выставках, демонстрациях, конкурсах, выступлениях или тренировках по дрессировке, а также во время ветеринарных процедур, ухода за шерстью, когтями и других гигиенических процедур.

Привязывать животных разрешалось бы и для предотвращения реальной угрозы жизни или здоровью человека или другого животного, а также имуществу.

Исключение также применялось бы в месте постоянного содержания животного, если необходимо обеспечить безопасность сотрудников экстренных или специальных служб.

Кроме того, министерство предлагает установить единые правила содержания животных на всей территории Литвы

Согласно поправкам, все органы местного самоуправления будут руководствоваться порядком, утвержденным Государственной продовольственно-ветеринарной службой (ГПВС).

Также предлагается отказаться от разрешений на ввоз, содержание, разведение и торговлю бойцовыми и опасными собаками и их потомством.

По мнению министерства, деление собак на опасные породы не имеет научного обоснования, а угрозу для людей могут представлять животные, которых содержат неправильно и за которыми ненадлежащим образом ухаживают.

Между тем в декабре прошлого года президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на так называемый "закон о цепях", целью которого было полностью запретить содержание собак на цепях.

Это решение Навроцкого резко раскритиковал польский премьер Дональд Туск.