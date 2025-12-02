Туск обурився через вето Навроцького на "закон про ланцюги"

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував президента країни Кароля Навроцького після того, як той заветував так званий "закон про ланцюги", який мав на меті повністю заборонити тримати собак на ланцюгах.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

У вівторок, 2 грудня, Навроцький повідомив, що підписав закон щодо розведення тварин на хутро, але ветував "закон про ланцюги". Він підкреслив, що хоча намір захистити тварин є правильним і благородним, на його думку, закон погано написаний.

"Чим ці собаки провинилися?", – відреагував польський прем’єр на таке рішення Навроцького.

А речник уряду Адам Шлапка заявив, що тільки "безсердечна людина" відмовилася б підписати такий закон.

Нагадаємо, що Кароль Навроцький очолює рейтинг довіри серед громадян Польщі.

Водночас понад половина поляків дали негативну оцінку роботі Дональда Туска на посаді прем’єр-міністра.