Навроцький заветував заборону тримати собак у Польщі на ланцюгах

Президент Польщі Кароль Навроцький заветував так званий "закон про ланцюги", який мав на меті повністю заборонити тримати собак на ланцюгах.

Про це він повідомив у вівторок на платформі Х, повідомляє "Європейська правда".

Навроцький повідомив, що підписав закон щодо розведення тварин на хутро, але ветував "закон про ланцюги". Він підкреслив, що хоча намір захистити тварин є правильним і благородним, на його думку, закон погано написаний.

Навроцький зазначив, що теза про те, що польське село погано ставиться до тварин, є несправедливим стереотипом. "Тому я не підписую закон, який стигматизує село і водночас не вирішує жодної реальної проблеми", – пояснив польський президент.

Він сказав, що замість вирішення проблеми закон створював нові, які могли призвести до погіршення добробуту тварин.

За його словами, запропоновані норми для собачих вольєрів були абсолютно нереальними. "Клітки розміром з міські однокімнатні квартири – це абсурд, який би вдарив по фермерах, заводчиках і звичайному сільському господарству", – підкреслив він.

Навроцький анонсував, що подасть до Сейму власний законопроєкт, який дозволить звільнити собак від ланцюгів.

"Закон про ланцюги" – це розмовна назва поправки до закону про захист тварин, яка повністю забороняла тримати собак на ланцюгах, пояснює RMF 24. Вона вводила положення, які мали забезпечити кращі умови життя собак, усунувши тривале прив'язування їх у спосіб, що обмежує їх рух і добробут.

Нагадаємо, що Кароль Навроцький очолює рейтинг довіри серед громадян Польщі.

Водночас понад половина поляків дали негативну оцінку роботі Дональда Туска на посаді прем’єр-міністра.



