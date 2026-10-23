У Франції знайшли мертвим другого пілота винищувача Mirage, який розбився біля Нансі

Другого члена екіпажу винищувача Mirage 2000D, що розбився пізно ввечері 20 жовтня на сході Франції неподалік міста Нансі, було знайдено мертвим.

Про це повідомляє BFMTV з посиланням на прокуратуру Меца, інформує "Європейська правда".

Як зазначили у прокуратурі, "докази, виявлені на місці катастрофи, дають змогу підтвердити загибель двох осіб".

У відомстві також додали, що для встановлення осіб загиблих, як і раніше, потрібен аналіз ДНК.

На борту Mirage 2000D перебували двоє людей: 27-річний молодший пілот і 44-річний досвідчений офіцер із великим стажем польотів.

З метою з’ясування причин катастрофи розпочато судове розслідування, яке доручено слідчому відділу жандармерії ВПС.

За словами полковника Людовика Юмбера, командира 133-ї авіабази Нансі-Оше, який виступив на пресконференції в середу, аварія сталася під час "нічного польоту", а погодні умови були "не зовсім оптимальними".

Що стосується літака Mirage 2000D, який зазнав аварії, то, за словами Юмбера, він був "нещодавно відремонтований", "дуже сучасний" і "не мав проблем із надійністю".

Повідомляли, що аварія сталася близько 23:00 за місцевим часом поблизу міста Нансі на північному сході Франції.

У ВПС Франції тоді повідомили, що внаслідок аварії загинув щонайменше один член екіпажу.

24 серпня поблизу угорського міста Сольнок зазнав аварії винищувач Gripen Збройних сил Угорщини, пілоту вдалося катапультуватися.

17 серпня навчальний літак Cirrus SR-20 Повітряно-космічних сил Франції зазнав аварії в Салон-де-Прованс (французький департамент Буш-дю-Рон) під час навчального польоту.