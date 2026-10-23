Второй член экипажа истребителя Mirage 2000D, разбившегося поздно вечером 20 октября на востоке Франции недалеко от города Нанси, был обнаружен мертвым.

Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на прокуратуру Меца, информирует "Европейская правда".

Как отметили в прокуратуре, "доказательства, обнаруженные на месте катастрофы, позволяют подтвердить гибель двух человек".

В ведомстве также добавили, что для установления личностей погибших, как и ранее, требуется анализ ДНК.

На борту Mirage 2000D находились два человека: 27-летний младший пилот и 44-летний опытный офицер с большим стажем полётов.

С целью выяснения причин катастрофы начато судебное расследование, которое поручено следственному отделу жандармерии ВВС.

По словам полковника Людовика Юмбера, командира 133-й авиабазы Нанси-Оше, выступившего на пресс-конференции в среду, авария произошла во время "ночного полёта", а погодные условия были "не совсем оптимальными".

Что касается самолета Mirage 2000D, потерпевшего крушение, то, по словам Юмбера, он был "недавно отремонтирован", "очень современный" и "не имел проблем с надежностью".

Сообщалось, что авария произошла около 23:00 по местному времени вблизи города Нанси на северо-востоке Франции.

В ВВС Франции тогда сообщили, что в результате аварии погиб по меньшей мере один член экипажа.

24 августа вблизи венгерского города Сольнок разбился истребитель Gripen Вооружённых сил Венгрии, пилоту удалось катапультироваться.

17 августа учебный самолёт Cirrus SR-20 Воздушно-космических сил Франции потерпел крушение в Салон-де-Прованс (французский департамент Буш-дю-Рон) во время учебного полёта.