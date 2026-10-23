Президент Євроради не хвилюється через майбутні доленосні вибори в Європі

Президент Європейської ради Антоніу Кошта не вважає причиною для занепокоєння хвилю важливих виборів, які відбудуться, зокрема, у Франції, Італії та Польщі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кошта заявив в інтерв’ю Rapporteur.

Він нагадав, що відтоді, як він обійняв посаду президента Європейської ради, в країнах ЄС з’явилось десять нових лідерів.

"Щороку з’являються нові лідери, а старі йдуть – це і є демократія", – додав Кошта.

Так званий "суперцикл виборів" розпочнеться в Іспанії 29 листопада, а за ним у квітні наступного року відбудуться важливі вибори у Франції, а потім – у Польщі та Італії.

Вибори можуть змінити склад Європейської ради, саміти якої іноді супроводжуються суперечками, а також спричинити підйом націоналістичних і популістських партій та лідерів, зокрема появу Марін Ле Пен, яка прагне стати президентом Франції.

"Національні вибори – це не проблема. Вибори – це сіль демократії", – сказав Кошта.

На запитання, чи бачить він якісь екзистенційні загрози для безперебійного функціонування своєї інституції ЄС під час майбутніх виборів, Кошта відповів: "Зовсім ні".

У 2027 році також відбудуться вибори у Фінляндії, Греції, Словаччині та Естонії.

Ще у вересні посадовці ЄС намагались розвіяти побоювання, що можливі перемоги на виборах партій, які скептично ставляться до України, у Франції та Німеччині можуть підірвати європейську підтримку Києва.

Також варто зазначити, що делегація партії "Альтернатива для Німеччини" у Європарламенті підготувала документ із пропозиціями щодо реформування Євросоюзу, які передбачають скасування виборів до Європарламенту та зміну ролі Суду ЄС.