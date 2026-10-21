"АдН" підготувала план реформи ЄС зі скасуванням виборів до Європарламенту

Делегація партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") у Європарламенті підготувала документ із пропозиціями щодо реформування Євросоюзу, які передбачають скасування виборів до Європарламенту та зміну ролі Суду ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Spiegel.

Зокрема, "АдН" пропонує скасувати європейський "Зелений курс" і систему торгівлі квотами на викиди. Натомість для виробництва енергії пропонується активніше використовувати атомну енергетику, газ і вугілля.

Також "АдН" вимагає скасувати вибори до Європарламенту. Натомість орган має складатися з делегатів національних парламентів.

Ультраправі хочуть повністю позбавити Європейську комісію повноважень, залишивши їй лише координаційну роль. Центром ухвалення всіх рішень на рівні ЄС мають стати глави держав та урядів.

Суд ЄС, згідно з пропозиціями, має перетворитися лише на арбітражний орган, а національне законодавство повинно мати перевагу над правом ЄС.

Розгляд заяв про надання притулку пропонується перенести до третіх країн, а солідарного розподілу шукачів притулку між державами ЄС не має бути. Інакше кажучи, країни на зовнішніх кордонах союзу залишаться сам на сам із проблемою.

Крім того, наголошується, що будь-яку "ЛГБТ-пропаганду" необхідно заборонити в закладах освіти. Що саме мається на увазі, "АдН" не уточнює. Наразі в ЄС переважно панує консенсус щодо того, що просвітницька робота з питань сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності, адаптована до віку, захищає підлітків від психологічних проблем.

Пропозиції "АдН" щодо ЄС з'явилися невдовзі після пресконференції у Брюсселі кандидатки в президенти Франції Марін Ле Пен, яка представила схожі ініціативи.

Партія "Національне об'єднання" Ле Пен і "АдН" раніше посварилися та більше не входять до однієї політичної групи в Європарламенті. Однак у змісті їхніх програм і досі багато спільного. Якщо Аліс Вайдель і Марін Ле Пен прийдуть до влади в найближчі роки, Німеччина та Франція, ймовірно, кардинально змінять Європейський Союз, який обидві країни разом будували після Другої світової війни.

Нагадаємо, більшість німців вважають "АдН" загрозою для демократії, свідчать результати опитування.

Тим часом депутат від "АдН" вперше в історії Німеччини був обраний головою земельного парламенту.